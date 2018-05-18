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90'ların Türk filmleri
Türk Sineması içinde 90'lı yıllarda çekilmiş en iyi filmler.
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Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı bu akşam Cannes'da!
Festival, sosyal medya hesaplarında yönetmeni paylaştı
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Winona Ryder ve Keanu Reeves yeniden?
İki sevilen oyuncu yıllar sonra dördüncü kez bir filmde başroldeler
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Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser’in yeni filmi geliyor!
Tatlı Bela 8 Haziran’da vizyona giriyor.
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Mission: Impossible - Fallout'tan yeni fragman geldi
Christopher McQuarrie'nin yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.