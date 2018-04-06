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Mayim Bialik'in sözleri tepki çekti
Mayim Bialik, tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Bu görüntüler olay oldu
Ben Affleck'in 13 yıl önce çekilmiş videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
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İki oyuncu daha tacize uğradıklarını açıkladı
Léa Seydoux ve Cara Delevingne de yaşadıklarını anlattı.
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En iyi LGBTI filmleri
Onur yürüşünün yıl dönümünde evden izleyebileceğiniz birbirinden etkili LGBTI konulu filmleri listeledik.
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6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
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Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!
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Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte!
Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..
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Onur Ünlü imzalı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'tan ilk fragman!
Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görülen Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'tan fragman yayınlandı.