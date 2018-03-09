Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...

La La Land ile müzikal sevdanız canlanmışsa, bu filmleri kaçırmamalısınız.

2017 Oscar Ödülleri'nde tüm gözler yine yönetmenlerin üzerinde olacak. En İyi Yönetmen kategorisi adaylarını inceledik.

Aşk her zaman sinemada kendine yer bulmuştur, peki bu sevgililer gününde hangi aşk filmleri iyi gider?

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