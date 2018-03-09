Etikete Göre Haberler:
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Sevgililer gününde izlenebilecek 20 romantik film
Aşk her zaman sinemada kendine yer bulmuştur, peki bu sevgililer gününde hangi aşk filmleri iyi gider?
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Oscar’ın En İyi Yönetmen Adaylarını Yakından Tanıyoruz
2017 Oscar Ödülleri'nde tüm gözler yine yönetmenlerin üzerinde olacak. En İyi Yönetmen kategorisi adaylarını inceledik.
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En az La La Land kadar iyi müzikaller
La La Land ile müzikal sevdanız canlanmışsa, bu filmleri kaçırmamalısınız.
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Aşıklar Şehri sinemalarda
Türkiye'de "Aşıklar Şehri" olarak vizyona çıkacak La La Land'a dair ilk izlenimler.
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2016'da izleyeceğimiz aşk filmleri
Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.