Etikete Göre Haberler:
-
Tarantino, Pulp Fiction tadında bir film geliyor, dedi
Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.
Son Haberler
-
Göktürk Üçlemesi teaser geldi
Alper Çağlar bizi Göktürk dönemine götürüyor.
-
Türk sinemasına yurtdışı ödülleri
Meteorlar ve Suma, yakın zamanda yurtdışından ödülle dönen Türk yapımı filmler
-
Cici Babam gişenin zirvesinde!
Haftasonu box office verileri açıklandı
-
Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi
Tatsız tuzsuz bir hayalet hikâyesi