Etikete Göre Haberler:
-
En iyi LEGO filmleri
Son zamanlarda çok fazla ilgi görmese de bir kitlenin odak noktası haline gelmiş lego filmlerini sizler için listeledik.
Son Haberler
-
Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi
Tatsız tuzsuz bir hayalet hikâyesi
-
Tarantino, Pulp Fiction tadında bir film geliyor, dedi
Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.
-
Avengers: Sonsuzluk Savaşı gün sayıyor!
Film ülkemizde 27 Nisan’da vizyona girecek
-
Permission/İlişki Durumu: Açık İlişki Film Eleştirisi
Bir ömür aynı kişiyle geçer mi?