Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.

Oscar gecesine günler kalmışken tüm adaylar geleneksel öğle yemeği ve fotoğraf çekimi için bir araya geldi...

The Revenant yine en iyi film!

Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.

Hollywood'a özgü bir tür olan Western'in dünya çapındaki en özgün alt türü, Spagetti Western.

Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık

Leonardo DiCaprio’nun ünlü ressam ve bilim insanı Leonardo Da Vinci’ye hayat vereceği filmin senaryosu Skyfall, The Aviator ve Gladiator gibi filmlerle tanınan John Logan’a emanet edildi

Sevilen usta oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, kariyerlerinde ilk kez aynı filmde yer alacak.

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