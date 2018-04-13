Etikete Göre Haberler:
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Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt Tarantino filminde!
Sevilen usta oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, kariyerlerinde ilk kez aynı filmde yer alacak.
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DiCaprio, Leonarda Da Vinci'ye hayat verecek
Leonardo DiCaprio’nun ünlü ressam ve bilim insanı Leonardo Da Vinci’ye hayat vereceği filmin senaryosu Skyfall, The Aviator ve Gladiator gibi filmlerle tanınan John Logan’a emanet edildi
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En iyi 10 bilim kurgu dizisi
Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık
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Bu filmlerde büyük paralar dönüyor
Ekonomik krizlerden mortgage sistemlerine kadar borsa temalı filmler listesi.
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Spagetti seven kovboylar
Hollywood'a özgü bir tür olan Western'in dünya çapındaki en özgün alt türü, Spagetti Western.
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Babalar gününe özel filmler
Baba-çocuk temasını işleyen filmlerin listesi.
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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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Megan Fox tekrar hamile
Teenage Mutant Ninja Turtles'in yıldızı Megan Fox, üçüncü çocuğuna hamile
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Luc Besson, yeni filminin set görüntülerini paylaştı
Valerian and the City of a Thousand Planets filminin set görüntüleri paylaşıldı.
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Yıldızların hatırlamak istemediği rolleri
Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.
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Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
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90'ların 'yasaklı' filmleri
90'larda çocuk olanların ailelerinin yasaklı listesine giren meşhur yapımlar...
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Yaşadıkları 'Diriliş' filmini aratmadı
İngiliz kayakçı Janveer Sandhu, Bulgaristan'da filmi hatırlatan tehlikeli bir macera yaşadı.
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Sosyal medya Leo'yu konuşuyor
Leonardo DiCaprio Oscar'ı alınca, sosyal medya yıkıldı, rekor kırıldı.
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88. Oscar gecesi!
Bu gece sabahlıyoruz!
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Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi
Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi Roman Burtsev sosyal medyada fenomen oldu.
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Leo'ya Oscar'ını siz kazandırın
Leonardo DiCaprio'nun Oscar yolculuğu bilgisayar oyunu oldu...
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BAFTA ödülleri sahiplerini buldu
The Revenant yine en iyi film!
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Bu fotoğraftaki herkes Oscar adayı
Oscar gecesine günler kalmışken tüm adaylar geleneksel öğle yemeği ve fotoğraf çekimi için bir araya geldi...
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Oscar adayları yıldız olmadan önce neler yapıyordu?
Bugün Oscar'a doğru koşan ünlü oyuncular, şöhret olmadan önce TV programlarında boy gösterdiler, reklamlarda oynadılar, müzik albümleri yaptılar...
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Leonardo DiCaprio'ya 5 saatlik makyaj
Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.
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Leo'yu ezdi geçti
İşte Lady Gaga ödülünü almak için sahneye giderken yaşanan komik anlar...
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DiCaprio neden Jedi olmak istemedi?
Leonardo DiCaprio zamanında Anakin Skywalker rolünü neden reddettiğini sonunda açıkladı...
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Volkswagen skandalı film oluyor
Leonardo DiCaprio Volkswagen skandalının filmini çekecek.
Son Haberler
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.