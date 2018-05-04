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En iyi 10 bilim kurgu dizisi
Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık
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Barselona Türk Filmleri Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı!
Festival,Ebru Ceylan’ın masterclass’ı ve Nuri Bilge Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen Kış Uykusu filminin gösterimiyle başladı.
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Oceans 8 filminde kimler var?
Ocean’s serisinin spin-off filmi Ocean's 8 geliyor
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Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili özel fragman Cannes'da yayınlandı!
Film ülkemizde Türkçe dublajlı olarak 13 Temmuz’da vizyona girecek.
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Gökbakar açıkladı: Recep İvedik 6 geliyor!
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