DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.

İngiliz sinema portalı Chili’nin katılımcılarına sorarak hazırladığı ve binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan “Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri” sıralaması yayımlandı.

Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.

Oscar gecesine günler kalmışken tüm adaylar geleneksel öğle yemeği ve fotoğraf çekimi için bir araya geldi...

The Revenant yine en iyi film!

Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.

Leonardo DiCaprio’nun ünlü ressam ve bilim insanı Leonardo Da Vinci’ye hayat vereceği filmin senaryosu Skyfall, The Aviator ve Gladiator gibi filmlerle tanınan John Logan’a emanet edildi

Sevilen usta oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, kariyerlerinde ilk kez aynı filmde yer alacak.

Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.

Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.

Merakla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Oscar ödüllü Matthew McConaughey geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kült film Titanic’in seçmelerine katıldığını itiraf etti.

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