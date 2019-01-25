Etikete Göre Haberler:
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Titanic’te aslında o rol alacakmış...
Oscar ödüllü Matthew McConaughey geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kült film Titanic’in seçmelerine katıldığını itiraf etti.
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Once Upon A Time In Hollywood filmine yeni isim
Merakla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
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Margot Robbie’den ilk fotoğraf
Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.
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Herkesin gözü onların üstünde
Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler yayımlandı.
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Tarantino, Pulp Fiction tadında bir film geliyor, dedi
Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.
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Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt Tarantino filminde!
Sevilen usta oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, kariyerlerinde ilk kez aynı filmde yer alacak.
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DiCaprio, Leonarda Da Vinci'ye hayat verecek
Leonardo DiCaprio’nun ünlü ressam ve bilim insanı Leonardo Da Vinci’ye hayat vereceği filmin senaryosu Skyfall, The Aviator ve Gladiator gibi filmlerle tanınan John Logan’a emanet edildi
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Bu filmlerde büyük paralar dönüyor
Ekonomik krizlerden mortgage sistemlerine kadar borsa temalı filmler listesi.
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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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Megan Fox tekrar hamile
Teenage Mutant Ninja Turtles'in yıldızı Megan Fox, üçüncü çocuğuna hamile
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Yıldızların hatırlamak istemediği rolleri
Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.
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90'ların 'yasaklı' filmleri
90'larda çocuk olanların ailelerinin yasaklı listesine giren meşhur yapımlar...
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Yaşadıkları 'Diriliş' filmini aratmadı
İngiliz kayakçı Janveer Sandhu, Bulgaristan'da filmi hatırlatan tehlikeli bir macera yaşadı.
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Sosyal medya Leo'yu konuşuyor
Leonardo DiCaprio Oscar'ı alınca, sosyal medya yıkıldı, rekor kırıldı.
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88. Oscar gecesi!
Bu gece sabahlıyoruz!
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Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi
Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi Roman Burtsev sosyal medyada fenomen oldu.
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Leo'ya Oscar'ını siz kazandırın
Leonardo DiCaprio'nun Oscar yolculuğu bilgisayar oyunu oldu...
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BAFTA ödülleri sahiplerini buldu
The Revenant yine en iyi film!
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Bu fotoğraftaki herkes Oscar adayı
Oscar gecesine günler kalmışken tüm adaylar geleneksel öğle yemeği ve fotoğraf çekimi için bir araya geldi...
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Oscar adayları yıldız olmadan önce neler yapıyordu?
Bugün Oscar'a doğru koşan ünlü oyuncular, şöhret olmadan önce TV programlarında boy gösterdiler, reklamlarda oynadılar, müzik albümleri yaptılar...
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Leonardo DiCaprio'ya 5 saatlik makyaj
Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.
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Leo'yu ezdi geçti
İşte Lady Gaga ödülünü almak için sahneye giderken yaşanan komik anlar...
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DiCaprio neden Jedi olmak istemedi?
Leonardo DiCaprio zamanında Anakin Skywalker rolünü neden reddettiğini sonunda açıkladı...
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Volkswagen skandalı film oluyor
Leonardo DiCaprio Volkswagen skandalının filmini çekecek.
Son Haberler
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Yaşar Kemal filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gösterilecek
Türk edebiyatının kilometre taşı olarak gösterilen yazar Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.
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Sinema tarihinin en seksi karakterleri
İngiliz sinema portalı Chili’nin katılımcılarına sorarak hazırladığı ve binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan “Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri” sıralaması yayımlandı.
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Erkan Petekkaya’lı Kapan’dan ilk teaser
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.
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Aquaman 'milyar dolar' kulübünde
DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.