Etikete Göre Haberler:
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Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt Tarantino filminde!
Sevilen usta oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, kariyerlerinde ilk kez aynı filmde yer alacak.
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DiCaprio, Leonarda Da Vinci'ye hayat verecek
Leonardo DiCaprio’nun ünlü ressam ve bilim insanı Leonardo Da Vinci’ye hayat vereceği filmin senaryosu Skyfall, The Aviator ve Gladiator gibi filmlerle tanınan John Logan’a emanet edildi
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Bu filmlerde büyük paralar dönüyor
Ekonomik krizlerden mortgage sistemlerine kadar borsa temalı filmler listesi.
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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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Yıldızların hatırlamak istemediği rolleri
Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.
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90'ların 'yasaklı' filmleri
90'larda çocuk olanların ailelerinin yasaklı listesine giren meşhur yapımlar...
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Yaşadıkları 'Diriliş' filmini aratmadı
İngiliz kayakçı Janveer Sandhu, Bulgaristan'da filmi hatırlatan tehlikeli bir macera yaşadı.
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Sosyal medya Leo'yu konuşuyor
Leonardo DiCaprio Oscar'ı alınca, sosyal medya yıkıldı, rekor kırıldı.
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88. Oscar gecesi!
Bu gece sabahlıyoruz!
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Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi
Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi Roman Burtsev sosyal medyada fenomen oldu.
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Leo'ya Oscar'ını siz kazandırın
Leonardo DiCaprio'nun Oscar yolculuğu bilgisayar oyunu oldu...
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BAFTA ödülleri sahiplerini buldu
The Revenant yine en iyi film!
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Bu fotoğraftaki herkes Oscar adayı
Oscar gecesine günler kalmışken tüm adaylar geleneksel öğle yemeği ve fotoğraf çekimi için bir araya geldi...
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Oscar adayları yıldız olmadan önce neler yapıyordu?
Bugün Oscar'a doğru koşan ünlü oyuncular, şöhret olmadan önce TV programlarında boy gösterdiler, reklamlarda oynadılar, müzik albümleri yaptılar...
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Leonardo DiCaprio'ya 5 saatlik makyaj
Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.
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Leo'yu ezdi geçti
İşte Lady Gaga ödülünü almak için sahneye giderken yaşanan komik anlar...
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DiCaprio neden Jedi olmak istemedi?
Leonardo DiCaprio zamanında Anakin Skywalker rolünü neden reddettiğini sonunda açıkladı...
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Volkswagen skandalı film oluyor
Leonardo DiCaprio Volkswagen skandalının filmini çekecek.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.