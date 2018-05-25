Yazlık sinema günleri her salı tüm hızıyla devam edecek...

İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...

Önümüzdeki senenin en merakla beklenen filmlerinden Justice League, iki büyük kötü karakteri açıklamış olabilir. Üstelik beklemediğimiz bir şekilde...

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