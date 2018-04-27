Fragmana olan ilgi Wonder Woman ve Doctor Strange’i geride bıraktı

Daha çok gerilmek, şaşırmak mümkün olabilir miydi?

Leyla ile Mecnun'nun senaristi Burak Aksak'ın yazıp yönettiği film ''Bana Masal Anlatma'' (9 Ocak'ta) vizyona girdi.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.