Etikete Göre Haberler:
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En iyi biyografi filmleri
Biyografileriyle etkileyen, hayat hikayelerini izlerken bazen gözyaşlarımızı tutamadığımız tarihi kişilerin yer aldığı 10 etkili biyografi filmini sizler için listeledik.
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Bu süper kahramanları tanıyor olamazsınız?
80'lerden 90'lara hiç bilmediğimiz süper kahraman filmlerinin listesi.
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Ünlülerin hayatından trajik öyküler
Şöhret ve para onlar için mutluluk getirmedi.
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A Monster Calls'dan ilk fragman
Liam Nelson'un sesinden A Monster Calls filminin izini sürmeye hazır mısınız?
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Nicole Kidman'lı Partilerde Kız Tavlama Sanatı fragmanı geldi
Elle Fanning ve Nicole Kidman başrolde...
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Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
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Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu