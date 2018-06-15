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Çocukların gözünden savaş filmleri
Masum ve korumasız küçüklerin maruz kaldığı savaşları çocukların gözünden anlatan filmler.
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Kalplerin dayanmadığı 10 harika film
İnsanların kalbine dokunup uzun süre etkisini devam ettiren filmler vardır. Bu 10 film, en önemli örnekleri.
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Babalar gününe özel filmler
Baba-çocuk temasını işleyen filmlerin listesi.
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Ahlat Ağacı Film Eleştirisi
Gizem Ertürk yazdı
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Ümit Ünal ile Dokuz'u izliyoruz!
Büyükada yazlık sinema günleri devam ediyor...
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!