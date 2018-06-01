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En iyi 10 bilim kurgu dizisi
Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık
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Lilly Wachowski ilk kez kamera karşısında
Lilly Wachowski, Los Angeles'da düzenlenen GLAAD Media Ödül Töreni'ne katıldı.
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