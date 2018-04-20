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Yönetmenlik koltuğuna ilk kez oturdu! Ali Atay'ın Limonata filmi vizyona girdi
Ali Atay'ın ilk yönetmenlik deneyimi yaşadığı Limonata filmi 24 Nisan'da vizyona girdi. Limonata filminin başrollerinde Leyla ile Mecnun dizisinden Serkan Keskin ve Ertan Saban oynuyor. MNS Film'in yapımcılığını üstlendiği Limonata komedi ve dram türünde.
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Ali Atay'ın Limonata filmi 24 Nisan'da vizyonda
Ali Atay'ı yönetmen koltuğunda göreceğimiz Limonata filmi 24 Nisan'da vizyona girmek için gün sayıyor. Limonata filminde Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit, Luran Ahmedi, Zekir Sipahi gibi oyuncular yer alıyor.
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.
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Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor
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