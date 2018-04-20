Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.

Ali Atay'ı yönetmen koltuğunda göreceğimiz Limonata filmi 24 Nisan'da vizyona girmek için gün sayıyor. Limonata filminde Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit, Luran Ahmedi, Zekir Sipahi gibi oyuncular yer alıyor.

Ali Atay'ın ilk yönetmenlik deneyimi yaşadığı Limonata filmi 24 Nisan'da vizyona girdi. Limonata filminin başrollerinde Leyla ile Mecnun dizisinden Serkan Keskin ve Ertan Saban oynuyor. MNS Film'in yapımcılığını üstlendiği Limonata komedi ve dram türünde.

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