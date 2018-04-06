Etikete Göre Haberler:
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Film Eleştirmenleri Birliği ödülleri sahiplerini buldu
2018 Londra Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini bulurken Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, gecenin kazananı oldu
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Vizyonda 6 yeni film var
'5. Dalga' ve 'Kod Adı: Londra' haftanın öne çıkan yapımları...
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Bu sefer İngiltere’nin başı büyük dertte!
Gerard Butler, Beyaz Saray’ı kurtardıktan sonra şimdi sıra İngiltere’ye geldi...
Son Haberler
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi