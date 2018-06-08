Etikete Göre Haberler:
-
Korku Seansı yine çok korkutacak
2013 yapımı Korku Seansı'nın devam filminden yepyeni bir fragman yayınlandı…
-
Korku Seansı 2'den yeni haberler
Son yıllarda izlediğimiz en korkunç filmlerden biri olan Korku Seansı'nın devam filminden yeni haberler...
Son Haberler
-
Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?
Ülkemizde Jurassic Park, dünyada Ocean's Eight gişenin zirvesinde...
-
Ant-Man and the Wasp'ten haberler var
Paylaşılan son televizyon spotunda Avengers’ın adı geçiyor...
-
Dümdüzz Adam Cuma vizyonda!
Yerli komedide sevilen oyuncular yer alıyor...
-
Natalie Portman evli bir astronot oluyor!
Natalie Portman’ın başrolünü üstlendiği drama ve bilim kurgu filmi Pale Blue Dot oyuncu kadrosunu genişletiyor