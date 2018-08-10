Etikete Göre Haberler:
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Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 19 film!
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Love geri dönerken dizi hakkında bilmeniz gereken her şey
2016'nın önemli dizilerinden birisi olan Love, ikinci sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Dizi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
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En kötü 9 taklit film
Bir film tuttuktan sonra yapımcılar hemen bu filmi seriye dönüştürmeye çalışır. Peki ya diğer yapımcılar? Aşağıdaki filmler sizi oldukça güldürecek.
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Vizyonda hakkı yenen korku filmleri
Vizyonda başarısız olup bir şansı daha hak eden korku filmlerinin listesi.
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Klişelere bayılıyoruz
Bildiğimiz ancak varlığını inkar ettiğimiz klişe hikaye konularının listesi.
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Sinemanın saplantılı aşkları ve aşıkları
Sinema tarihi içinden derlenmiş en obsesif aşk hikayeleri.
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Cloverfield Yolu No: 10 filminden hediyeler kazanın!
1 Nisan'da vizyona giren Cloverfield Yolu No: 10 filminden hediyeler kazanmak ister misiniz?
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Beyaz perdenin en korkunç canavarları
Karşınızda, adeta sinema perdesini ele geçiren 5 unutulmaz canavar...
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!f programında olup vizyona da girmesi beklenen filmler
!f İstanbul bitince, vizyona girse keşke...
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Yeni 'Canavar' geliyor!
2008 tarihli Cloverfield filminin sessiz sedasız çekilen devam filmine ait yeni bir fragman yayınlandı…
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Tüm zamanların en şaşırtıcı Oscar kararları!
Salondaki ve ekranları başındakileri izleyicileri hayrete düşüren Oscar tarihinin en şaşırtıcı 11 kararı...
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Anti-Sevgililer Günü Filmleri
Karşınızda, sizi gerçek aşkın Sevgililer Günü'ndeki gibi birşey olmadığına inandıracak 5 film…
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Aşk bitti...
!f İstanbul’un ön bilet satışlarında son durum...
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Yeni Canavar filminden sürpriz fragman!
2008 tarihli Cloverfield filminin sessiz sedasız çekilen devam filmine ait ilk fragman yayınlandı...
Son Haberler
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Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 19 film!
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Nymphomaniac
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Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
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Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı
Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.