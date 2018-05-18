Etikete Göre Haberler:
-
Wonder Woman ve kadının gücü
Wonder Woman'ın yönetmeni, bir süper kahraman filmi yöneten ilk kadın olacak.
-
Wonder Woman'ın dövüş sahneleri
Gal Gadot'un dublörü, bir dövüş sahnesini canlandırırken görüntülendi.
Son Haberler
-
Merakla beklenen Mogli: Orman Çocuğu filminin altyazılı fragmanı
Rudyard Kipling'in ikonik romanından karanlık bir beyazperde yorumu
-
Dümdüzz Adam geliyor!
Komedi filminde Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut gibi isimler var..
-
Spider-Man: Homecoming'de kimler kimler var?
Micheal Keaton ve Jake Gylenhaal gibi isimlerden haberler var...
-
Ahlat Ağacı vizyon tarihi ve yeni fragman!
Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı, Haziran'da sinemalarda...