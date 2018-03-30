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2016'nın en gözde 6 filmi
2016'nın kaçırılmayacak filmleri.
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Vizyonda 6 yeni film var
'Mısır Tanrıları' ile 'Aşk ve Gurur ve Zombiler' haftanın öne çıkan yapımları...
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Nicole Kidman'lı Partilerde Kız Tavlama Sanatı fragmanı geldi
Elle Fanning ve Nicole Kidman başrolde...
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Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
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Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu