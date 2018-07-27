Etikete Göre Haberler:
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Mağdurları 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' filmini kınadı
Vizyona girmeden önce oldukça konuşulan 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' filmi vizyona girdikten sonra da ses getirmeye devam ediyor. 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' filmine bu kez mağdurlardan tepki geldi. CHP Ankara Millevekili Şenal Sarıhan, geçmişte avukatlıklarını da yaptığı Madımak Oteli’nde ölenlerin yakınları ve Pir Sultan Abdal Derneği yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, sorumluları kınıyoruz dedi.
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Madımak filmine tepki
Madımak mağdurları ‘Madımak: Carina’nın Günlüğü’ filmine tepki gösterdi.
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Mission: Impossible - Yansımalar yeni altyazılı fragman yayınlandı
Filmin vizyon tarihi 27 Temmuz 2018
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Star Wars devam filmlerinde sırada Boba Fett var!
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Johnny Depp'li City of Lies'tan ilk fragman
Yapımın yönetmen koltuğunda Brad Furman oturuyor.
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Deniz ve Güneş 1 Haziran’da vizyona giriyor
Başrollerini Şafak Pekdemir Mengü ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı film vizyona gün sayıyor.