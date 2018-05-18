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Mağdurları 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' filmini kınadı
Vizyona girmeden önce oldukça konuşulan 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' filmi vizyona girdikten sonra da ses getirmeye devam ediyor. 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' filmine bu kez mağdurlardan tepki geldi. CHP Ankara Millevekili Şenal Sarıhan, geçmişte avukatlıklarını da yaptığı Madımak Oteli’nde ölenlerin yakınları ve Pir Sultan Abdal Derneği yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, sorumluları kınıyoruz dedi.
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