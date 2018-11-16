Etikete Göre Haberler:
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Nasıl çekildiğine inanamayacaksınız
Filmlerden derlenen, çekilmesi "imkansız" olarak görünen sahneler.
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Mad Max güvenli ellerde yoluna devam ediyor!
Yönetmen George Miller Mad Max’i bırakmıyor...
Son Haberler
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21 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.
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2018’in en çok kazanan oyuncuları
Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.
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21. yüzyılın en iyi sevişme sahneleri
Online film sitesi IndieWire, 21’inci yüzyılda çekilen filmlerde yer alan en iyi sevişme sahnelerini sıraladı.
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John Wick 3’ten yeni görseller geldi
Keanu Reeves’li John Wick 3: Parabellum filminden yeni görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.