Etikete Göre Haberler:
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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Hayalet Avcıları filminin fragmanından 'nefret edildi'
Yeni Hayalet Avcıları filminin fragmanı Youtube'un en nefret edilen videoları arasında.
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Madonna ve Travolta’dan Özpetek’e övgü
Los Angeles Film Festivali'nin açılışında, ''Serseri Mayınlar'' adlı son filmi gösterilen Türk yönetmen Ferzan Özpetek'e, Madonna, John Travolta, Andy Garcia gibi ünlülerden tebrik yağdı.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.