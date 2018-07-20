Etikete Göre Haberler:
-
Mucize'ye Altın Bamya ödülü
Mucize 'Altın Bamya' aldı, Erkan Petekkaya'ya ise mansiyon ödülü verildi.
-
Mahsun Kırmızıgül'ün Oscar isyanı
Mahsun Kırmızıgül Türkiye'nin Oscar aday adayının 'Mucize' filmi olmamasına tepki gösterdi.
-
Mahsun Kırmızıgül 1 milyon TL'yi reddetti
Mahsun Kırmızıgül, işadamının teklifini 'sinemacıyım' diyerek reddetti.
-
'New York’ta Beş Minare' son sürat
Mahsun Kırmızıgül, önceden hazırlanan teaser'ı ile büyük merak uyandıran yeni filmi “New York’ta Beş Minare”nin çekimlerine Amerika'da son sürat devam ediyor.
-
New York günlüğü 400 bin dolar
Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'New York'ta 5 Minare' nin 1 günlük masrafın 400 bin dolar
Son Haberler
-
Venedik Uluslararası Film Festivali’nin programı belli oldu
Ödül sezonuna adım adım yaklaştığımız şu günlerde, sezonun açılmak üzere olduğunun ilk habercisi Venedik Uluslararası Film Festivali’nin programı belli oldu.
-
Herkesin gözü onların üstünde
Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler yayımlandı.
-
Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
-
What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.