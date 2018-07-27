Etikete Göre Haberler:
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Herkesin gözü onların üstünde
Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler yayımlandı.
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Margot Robbie, Tarantino projesinde!
Sharon Tate karakterine Margot Robbie hayat verecek!
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En büyük korkusunu açıkladı
Margot Robbie, Para Avcısı'ndaki rolü için 'yeterince seksi' olmamaktan korktuğunu söyledi.
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İntihar Timi'nden yeni fotoğraflar
İntihar Timi filminden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
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Harley Quinn film çekiyor
Suicide Squad'ın karakterilerinden Harley Quinn'in spin-off'u yapılacak.
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Harley Quinn'e ayrı film
Suicide Squad'ın merakla beklenen karakteri Harley Quinn'e yeni film hazırlıkları başladı.
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Tarzan’dan iki yeni fragman
Tarzan Efsanesi filminden iki yeni fragman yayınlandı.
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Süper kahramanların çok da süper olmayan kostümleri
Süper kahramanlar sizce kostümleri hakkında ne düşünüyorlar?
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Suicide Squad'ın güzeli kostümünden rahatsız
Harley Quinn karakterini canlandıran Margot Robbie, kostümünden rahatsızlık duyuyor.
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Hollywood'un kilo vermeye zorladığı yıldızlar
Yapımcılar hiç ummadığımız dünyaca ünlü yıldızları bile büyük bir baskı altında tutabiliyor.
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Tarzan Efsanesi'nden yeni fragman
Tarzan Efsanesi'nin yeni fragmanı, görsel efektleriyle ve kadrosundaki yıldız oyuncularla dikkat çekiyor...
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Hayalindeki meslek bambaşka
Margot Robbie'nin gönlünde yatan meslek bambaşka.
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Rol arkadaşına ölü domuz gönderdi
Suicide Squad filminin Joker'i Jared Leto, çekimler sırasında rol arkadaşı Viola Davis'e ölü bir domuz göndermiş…
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İntihar Timi'nden yepyeni bir fragman!
Çizgi roman dünyasının kötü adamlarını biraraya getiren İntihar Timi filminden yepyeni bir fragman yayınlandı...
Son Haberler
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.