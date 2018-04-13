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Hulk telefonunu kapamayı unutursa
Mark Ruffalo, 'Thor: Ragnarok' filmini yanlışlıkla canlı yayınladı.
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Yönetmen, Keira Knightley'i yerden yere vurdu
Keira Knightley, Begin Again'in yönetmeni tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Onlar gerçek hayatta da kahraman!
Hayranlarını sevindiren Marvel yıldızları
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Oscar adayları yıldız olmadan önce neler yapıyordu?
Bugün Oscar'a doğru koşan ünlü oyuncular, şöhret olmadan önce TV programlarında boy gösterdiler, reklamlarda oynadılar, müzik albümleri yaptılar...
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Lavinya filmine destek olmak ister misin?
Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.
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Muhteşem Kadın/ Una mujer fantástica Film Eleştirisi
Film, aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyor...
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.