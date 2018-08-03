Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.

Andy Weir tarafından 2011 yılında yazılan bilim kurgu kitaplarından Marslı beyazperdeye uyarlandı. 2 Ekim'de vizyona girecek olan Marslı'nın başrollerinde Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig gibi oyuncular yer alırken yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Marslı'nın senoryosu ise Drew Goddard'a ait.

Bu senenin Oscar adaylarına Winnie ve arkadaşlarının dokunması ancak bu kadar eğlenceli olabilirdi.

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