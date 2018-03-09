Etikete Göre Haberler:
-
En pahalı film olabilir!
Martin Scorsese’nin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel gibi isimlerin yer aldığı Netflix filmi The Irishman, yönetmenin en pahalı filmi olabilir
-
Scorsese'den tarihi sürpriz
Martin Scorsese Vikings’in senaristi Michael Hirst sürpriz bir tarihi drama ile izleyiciyle buluşacak
-
Martin Scorsese'nin filminde bir yıldız daha: Action Bronson
Action Bronson, Martin Scorsese’nin yıldızlarla dolu “The Irishman” filminde rol alacak
-
Robert DeNiro gençleşiyor
Martin Scorsese'nin yöneteceği The Irishman'den inanılmaz haberler.
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.