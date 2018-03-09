Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Martin Scorsese Vikings’in senaristi Michael Hirst sürpriz bir tarihi drama ile izleyiciyle buluşacak

Martin Scorsese’nin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel gibi isimlerin yer aldığı Netflix filmi The Irishman, yönetmenin en pahalı filmi olabilir

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