Etikete Göre Haberler:
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Marvel'da müslüman kadın süper kahraman!
Marvel sinematik evrenine Pakistan asıllı Amerikalı Ms. Marvel katılacak
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Çizgi romandan gerçeğe
Marvel karakterlerinin aslında nasıl görünmesi gerektiğini biliyor musunuz?
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Marvel's The Defenders'tan ilk fragman geldi
Merakla beklenen dizi; Marvel’s Daredevil , Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage ve Marvel’s Iron Fist dizilerinin ardından serinin beşinci dizisi olacak.
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Süper kahramanların bir günde değişen filmleri
Süper kahraman temalı filmlerdeki fikir ve yapım aşamasındaki değişimler.
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2017'den heyecanla beklenen devam filmleri
2017'de vizyona çıkması beklenen devam filmleri.
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Bu güzelim filmleri asla göremeyeceğiz
Finansal, tematik ya da bambaşka sorunlar ile iptal edilen film projeleri.
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Süper kahramanların en süper filmleri
Dünden bugüne en iyi süper kahraman filmleri.
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Kevin Feige, Captain Marvel'dan ipuçları verdi
Onca Marvel filminin arasında Captain Marvel'a ne olacağı ve filmin neler içereceği konuşuluyor.
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Sherlock, Doctor Strange'yi anlattı
Doctor Strange'nin başrolü Benedict Cumberbatch, filme dair sorulara yanıt verdi.
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Avengers hakkında bilmediğiniz gerçekler
Avengers'in sıkı takipçilerinin bile bilmediği detaylar.
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Çizgi romanlardan uyarlanan en iyi 9 dizi
Kahramanlara ben doymadım diyorsanız çizgi roman evreninden uyarlanmış en iyi 9 diziyi sıraladık
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Spider-Man: Homecoming'te neler var neler yok
Captain America: Civil War’da kısacık gördüğümüz kahraman Örümcek Adam'ın bireysel filmi beyazperde ile buluşuyor.
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Marvel'dan Jumanji'ye transfer var
Yeni Jumanji filmi, Marvel oyuncularından birini kadrosuna kattı.
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Doctor Strange bir sürpriz içerebilir
Marvel'in bu seneki en büyük sinema ataklarından biri olan Doctor Strange'le ilgili haberler bitmiyor. Şimdi ise yeni bir mistik süper kahramanın kadroya eklenmiş olabileceği söyleniyor.
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Süper kahraman filmlerinin en hüzünlü 7 sahnesi
En sevdiğimiz süper kahramanlar hep en ağır acılarla yüzleşti. O filmlerden en sevilen ve en hüzünlü kesitler derledik.
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10 filmde tür filmlerinin değişmez ismi Samuel L Jackson
Bu cuma iki filmle birden vizyonda ağırlayacağımız Samuel L. Jackson'un geçmişine indik!
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Süper kadınlar
Süper kahraman filmlerindeki süper kadın karakterler.
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Ant-Man yepyeni teorilerle geliyor
Ant-Man'in yeni hikayesi sizce ne olacak?
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Bir daha göremeyeceğimiz 7 Marvel karakteri
Marvel Sinematik evreni genişledikçe genişledi. Bazı karakterler tutundu, bazıları ise kıyıda köşede kaldı.
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Sinemanın karanlığında boğulanlar
Vizyona çıkamadan yok olup giden filmlerin listesi.
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Genç aktris Captain Marvel olabilir
Brie Larson, Captain Marvel karakteri için konuşulmaya başlandı.
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Vin Diesel sır vermiyor
Vin Diesel yeni projeleri ile ilgili açık konuşmuyor.
Son Haberler
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İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
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Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.