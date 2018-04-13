Etikete Göre Haberler:
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Süper kahramanların en süper filmleri
Dünden bugüne en iyi süper kahraman filmleri.
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Sherlock, Doctor Strange'yi anlattı
Doctor Strange'nin başrolü Benedict Cumberbatch, filme dair sorulara yanıt verdi.
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Avengers hakkında bilmediğiniz gerçekler
Avengers'in sıkı takipçilerinin bile bilmediği detaylar.
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Doctor Strange bir sürpriz içerebilir
Marvel'in bu seneki en büyük sinema ataklarından biri olan Doctor Strange'le ilgili haberler bitmiyor. Şimdi ise yeni bir mistik süper kahramanın kadroya eklenmiş olabileceği söyleniyor.
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Süper kahraman filmlerinin en hüzünlü 7 sahnesi
En sevdiğimiz süper kahramanlar hep en ağır acılarla yüzleşti. O filmlerden en sevilen ve en hüzünlü kesitler derledik.
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10 filmde tür filmlerinin değişmez ismi Samuel L Jackson
Bu cuma iki filmle birden vizyonda ağırlayacağımız Samuel L. Jackson'un geçmişine indik!
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Bir daha göremeyeceğimiz 7 Marvel karakteri
Marvel Sinematik evreni genişledikçe genişledi. Bazı karakterler tutundu, bazıları ise kıyıda köşede kaldı.
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı
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Gişe Rampage: Büyük Yıkım'ın!
Hem ülkemizde hem dünyada gişe galibi belli!
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Sessiz Bir Yer/A Quiet Place Film Eleştirisi
Sessiz Bir Yer: Sessizlik Daima Huzur Vermez!
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Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu?
71. Cannes Festivali seçkileri açıklandı. Programda Nuri Bilge Ceylan yok.