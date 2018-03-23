ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.

İnanılacak gibi değil...

Daha çok yetişkin izleyiciye hitap eden 16 bilim-kurgu filmi.

Keanu Reeves, John Wick filmi için Jiu-Jitsu ve Judo eğitimi almış.

Teknik özelliklerinden hikayelerine kadar birbirlerine çok fazla benzeyen filmler.

Geçmişte kaldığını, eskidiğini düşündüğümüz her şey yenileniyor. Artık Matrix de bu furyanın bir parçası. Yeni Matrix filmlerine hazır olun.

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