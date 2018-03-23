Etikete Göre Haberler:
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Matrix'i yeniden kim çekecek?
Hollywood'un gözü Matrix'in üzerinde...
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Matrix gerçekten geri dönüyor!
Geçmişte kaldığını, eskidiğini düşündüğümüz her şey yenileniyor. Artık Matrix de bu furyanın bir parçası. Yeni Matrix filmlerine hazır olun.
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Beklentileri karşılayamayan 9 film
Sinema tarihi, büyük beklentilerle vizyona giren ancak beklentileri karşılayamayan filmlerle dolu.
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Aradaki farkı bulunuz
Teknik özelliklerinden hikayelerine kadar birbirlerine çok fazla benzeyen filmler.
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Klişelere bayılıyoruz
Bildiğimiz ancak varlığını inkar ettiğimiz klişe hikaye konularının listesi.
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Ghost in the Shell'e Wolverine'den yeni isim
Wolverine'den tanıdığımız Rila Fukushima Ghost in the Shell kadrosuna katıldı.
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Büyük filmlerin büyük hataları
Bu film hatalarına inanamayacaksınız.
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Judocu John Wick
Keanu Reeves, John Wick filmi için Jiu-Jitsu ve Judo eğitimi almış.
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Yetişkinler için bilim-kurgu
Daha çok yetişkin izleyiciye hitap eden 16 bilim-kurgu filmi.
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Lilly Wachowski ilk kez kamera karşısında
Lilly Wachowski, Los Angeles'da düzenlenen GLAAD Media Ödül Töreni'ne katıldı.
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Sinema tarihinin bazı tesadüfleri
İnanılacak gibi değil...
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Hala Ailecek Şaşkınız!
Dördüncü haftada gişe galibi aynı
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Matrix'i yeniden kim çekecek?
Hollywood'un gözü Matrix'in üzerinde...
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
Onur Ünlü filmografisinin Gerçek Kesit’e ihtiyacı yok!