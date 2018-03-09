Etikete Göre Haberler:
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Ben Affleck ve Matt Damon bir karar aldı!
Frances McDormand'ın Oscar konuşması işe yaramışa benziyor...
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Son 10 yılın en iyi aksiyon filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi aksiyon filmlerinin derlemesi.
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Ben bu oyuncuyu nereden hatırlıyorum?
Şöhrete henüz kavuşmamış oyuncuları, eski rollerinde tanıyabilecek misiniz?
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Jason Bourne hem afiş hem fragmanla döndü
Matt Damon'un karakteri ile aynı ismi paylaşan film, afiş ve fragmanını paylaştı.
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Havalar kadar sıcak yaz filmleri
Bu yaz hangi filmler içimizi ısıtacak?
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Onun adını biliyorsunuz!
Matt Damon'ın canlandırdığı ünlü ajan Jason Bourne beyaz perdeye geri dönüyor…
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.