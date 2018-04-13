Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.

Doksanlar bir başkaydı, filmleri de... Kendinizi bu filmlerle pat diye doksanlarda bulacaksınız.

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