Etikete Göre Haberler:
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Megan Fox göz kamaştırdı
İç çamaşırı markası Frederick’s of Hollywood için tasarım yapan Megan Fox, yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı.
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Kaprisleriyle herkesi bıktırdı
Birlikte çalışması en zor ünlü isimler...
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En iyi Megan Fox filmleri
Podyumun ışıklarından beyaz perdeye yürüyen Megan Fox'un göze çarpan 9 filmi
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Megan Fox tekrar hamile
Teenage Mutant Ninja Turtles'in yıldızı Megan Fox, üçüncü çocuğuna hamile
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Megan Fox son noktayı koydu
Ünlü oyuncu bilindik rollerine veda ediyor.
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Ninja Kaplumbağalar’dan yeni fragman
Ninja kaplumbağalar, yeni maceralarıyla geri dönüyor.
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Mahkeme yerine Hawaii'ye
Boşanma sürecindeki Megan Fox ve Brian Auistin Green tatilde...
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İstismar edilen oyuncular
İşte size; zamanında yapım şirketleri ve yönetmenleri tarafından sömürülmüş 5 ünlü oyuncu...
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Dövmenin laneti mi?
İşler hiç de bekledikleri gibi gitmedi.
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Megan Fox'un kariyeri nasıl bu hale geldi?
Fox'un sektörde istediği saygınlığa ulaşamamasının sebepleri...
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Ninja Kaplumbağalar dönüyor
Ninja Kaplumbağalar'ın ikinci macerası bu yaz sinemalarda...
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Megan Fox'un yerine Victoria's Secret modeli
Ünlü çizgi film 'Transformers'ın beyazperde uyarlamasının üçüncü filminde Victoria's Secret modeli Rosie Huntington-Whiteley yer alacak.
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'Transformers' kızı olacak
İsrailli manken Bar Refaeli'nin Transformers serisinin son filminde rol alacağı belirtildi.
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'Transformers 3'te Megan Fox yok
Michael Bay imzalı gişe canavarı 'Transformers'ın üçüncü bölümünde, serinin güzel yıldızı Megan Fox yer almayacak.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.