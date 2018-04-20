Etikete Göre Haberler:
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Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
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Hz. İsa filminden devam halkası geliyor!
3 dalda Oscar adayı olan Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi'nin devam halkası geliyor
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Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü
Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.
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Kariyeri kötüye giden ünlü oyuncular
Sinema herkese parlak bir kariyer vadetmiyor. Bu ünlüler için de işler kötüye gitti.
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Oynayacağı rolden çekinen ünlü oyuncular
Kimi zaman büyük oyuncular da bazı rollerden çekinebiliyor.
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Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.