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Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü
Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.
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13 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyondaki yerini aldı.
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.