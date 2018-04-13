Etikete Göre Haberler:
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Hayalet Avcıları filminin fragmanından 'nefret edildi'
Yeni Hayalet Avcıları filminin fragmanı Youtube'un en nefret edilen videoları arasında.
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Bir tokatla muhabiri yere yığdı
Kristen Bell, galada muhabire tokat attı.
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Hayalet Avcıları'ndan ilk fragman
Ünlü film serisi Hayalet Avcıları beyaz perdeye geri dönüyor, ilk fragman yayında…
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Ghostbusters fragman videosu
Fragman duyurusu için video hazırlandı...
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.