Etikete Göre Haberler:
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'Kızıl Tepe' ön gösterimine davetlisiniz!
15 Ekim'de İstanbul Beyoğlu Fitaş Sineması'nda düzenlenecek 'Kızıl Tepe' filmi ön gösterimine çift kişilik davetiye kazanın!
Son Haberler
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.