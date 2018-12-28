Etikete Göre Haberler:
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Rocky Balboa’yla efsane yükseliyor
Michael B. Jordan, üç kez Oscar adayı Sylvester Stallone ve Tessa Thompson’ın ilk filmdeki rollerine geri döndüğü, Adonis Creed’in hikayesinin bu yeni bölümünde, genç boksörün yeni kavuştuğu şöhret, aile, babasının mirası ve şampiyon olmak için sürekli mücadelesi söz konusuyken, ringde ve ring dışındaki hayatı anlatılıyor.
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Superman’de son durum ne?
Superman’i canlandıran Henry Cavill’in artık Superman olmayacağına dair dedikodular ne kadar doğru?
Son Haberler
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.