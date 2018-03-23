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Bu yaz çıkacak en iyi filmler
Yerli ve yabancı sinemaya doyacağınız dolu dolu bir yaz bizleri bekliyor.
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En iyi Megan Fox filmleri
Podyumun ışıklarından beyaz perdeye yürüyen Megan Fox'un göze çarpan 9 filmi
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Transformers 5'in ismi açıklandı
Paramount Pictures Transformers 5'in resmi ismini açıkladı: Transformers: The Last Knight.
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Bumblebee filmi geliyor
Paramount film şirketi, bir 'Bumblebee' filminin yolda olduğunu açıkladı...
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Transformers 5 onun için serinin son filmi!
Ünlü yönetmen Michael Bay, Transformers 5'i de çektikten sonra seriye veda edeceğini açıkladı...
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Megan Fox'un yerine Victoria's Secret modeli
Ünlü çizgi film 'Transformers'ın beyazperde uyarlamasının üçüncü filminde Victoria's Secret modeli Rosie Huntington-Whiteley yer alacak.
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
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