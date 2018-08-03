Etikete Göre Haberler:
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Catherine Zeta Jones aşkını yeniden ilan etti
Michael Douglas’la 20 yıldır birlikte olan Catherine Zeta Jones, tanıştıkları ilk günün fotoğrafını paylaştı.
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Merakla beklenen Ant-Man and the Wasp'ten ilk fragman yayınlandı
Peyton Reed'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Ant-Man and the Wasp'ten fragman yayınlandı
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Ant-Man yepyeni teorilerle geliyor
Ant-Man'in yeni hikayesi sizce ne olacak?
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Sharon Stone de artık Marvel'de
Sharon Stone, bir Marvel filminde minik bir rol aldığını söyledi.
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Nike'ın hikayesi film oluyor
Nike’ın kurucusu Phil Knight'ın hayatı film oluyor.
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Jessica Chastain’in yeni projesi belli oldu
Başarılı isim Jessica Chastain aksiyon filmi Eve'de başrol oynayacak.
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Görevimiz Tehlike zirveye demirledi
Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.
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Açık havada sinema keyfi
Zorlu Center, sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı.