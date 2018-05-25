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Hollywood'un cihad avcısı Michael Enright
Michael Enright IŞİD ile mücadeleye katılmak için Hollywood'a sırtını döndü. Hollywood partilerinde Tom Cruise, Johnny Depp, Anne Hathaway gibi ünlü yıldızlarla eğlenirken, IŞİD ile savaşmaya karar veren Michael Enright şu sıralar Suriye'nin dağlarında kalaşnikofla uyuyor. Michael Enright 3 aya yakın bir zamandır Suriye'de...
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