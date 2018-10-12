Etikete Göre Haberler:
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X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman geldi
Merakla beklenen X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Assassin's Creed'den kamera arkası görüntüleri geldi
Filmin yapımcı şirketi Ubisoft, kamera arkası videosu yayınladı.
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Şimdiye kadar yayınlanan tüm X-Men filmleri
Marvel'in süper güçleri olan mutanları konu alan ünlü X Men filminin sonuncusu Apocalype 19 Mayıs'da ülkemizde vizyona giriyor.
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Assassin’s Creed’den ilk fragman geldi
Beklenen film Assassin’s Creed’in ilk fragmanı yayınlandı.
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Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar
Türkiye'de 2017'nin başında vizyona girecek Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar geldi.
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X-Men: Apocalypse'ten yeni fotoğraflar
X-Men serisinin son filmine ait yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
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300 Spartalı sinemayı nasıl değiştirdi?
Vizyona girmesinin ardından geçen 9 yılın sonunda 300 Spartalı'nın sektörel anlamda nasıl bir etki yarattığına bir göz atalım…
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X-Men: Apocalypse'ten yepyeni fragman
Yeni X-Men filminin aksiyon dolu son fragmanı yayında…
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Alien serisinin sonu mu geliyor?
2017 yılında vizyona girecek yeni Alien filmi, ünlü film serisinin sonunu getirebilir…
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Şişman kızı oynamayı reddetti!
Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, pazar gecesi düzenlenen BAFTA ödül töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı...
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2 dakikalık sahne 2 ayda çekildi!
Yeni X-Men filminde yer alacak olan 2 dakikalık bir sahnenin çekimleri tam 2 ay sürmüş...
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X-Men: Apocalypse'in yeni fragmanı yayında!
Yeni X-Men filminin fragmanında kıyamet kopuyor...
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Yaratık yine saldıracak!
1979 yılında başlayan ünlü film serisi Alien'a bir devam filmi daha geliyor...
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.