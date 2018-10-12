Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

1979 yılında başlayan ünlü film serisi Alien'a bir devam filmi daha geliyor...

Yeni X-Men filminde yer alacak olan 2 dakikalık bir sahnenin çekimleri tam 2 ay sürmüş...

Vizyona girmesinin ardından geçen 9 yılın sonunda 300 Spartalı'nın sektörel anlamda nasıl bir etki yarattığına bir göz atalım…

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