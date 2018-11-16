Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkanları Şampiyon, Don Kişot'u Öldüren Adam ve Son Çıkış.

Genç yönetmenleri, gelecekte yeni üretimler yapmaları yönünde teşvik etmeyi ve yeni yönetmenlere dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmanın kazananları belli oldu.

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