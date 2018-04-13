Etikete Göre Haberler:
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Paul Walker'ın anısı yaşıyor
Fast and Furious ekibi Walker'ın anısını olabildiğince yaşatmaya çalışıyor.
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Hızlı ve Öfkeli'den yeni afiş
Vin Diesel "Fast 8"in yeni afişini paylaştı.
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Paul Walker'ı kıskanıyorum...
Michelle Rodriguez, oyuncu arkadaşını anıyor...
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Neredeyse seti terk ediyorlardı
İşte yapım ekibine seti terk ederim diye rest çeken 5 oyuncu…
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Yeni düşman Charlize Theron mu?
Ünlü oyuncu Charlize Theron, gelecek yıl vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 8 filminin kadrosuna dahil olabilir...
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Hızlı ve Öfkeli 9 ve 10 da yolda!
Hızlı ve Öfkeli 8'in hazırlıkları sürerken serinin 9 ve 10.filmlerinin de yolda olduğu haberi kesinleşti...
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı
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Gişe Rampage: Büyük Yıkım'ın!
Hem ülkemizde hem dünyada gişe galibi belli!
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Sessiz Bir Yer/A Quiet Place Film Eleştirisi
Sessiz Bir Yer: Sessizlik Daima Huzur Vermez!
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Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu?
71. Cannes Festivali seçkileri açıklandı. Programda Nuri Bilge Ceylan yok.