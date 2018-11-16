Etikete Göre Haberler:
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Milla Jovovich çölde görüldü!
Eski model, oyuncu Milla Jovovich’in başrolünü üstlendiği Monster Hunter filminden ilk fotoğraflar geldi.
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En iyi 10 kadın aksiyon kahramanı
Kadınlar aksiyon sinemasında erkekler kadar güçlüler! İşte size birbirinden etkileyici 10 kadın kahraman...
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'Resident Evil' serisinin son filmi için 'lanetli' iddiaları
Bu filmin setinde öyle şeyler oluyor ki...
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Efsane film geri dönüyor
Milla Jovovich, Wentworth Miller, Ali Larter ve Spencer Lockenun oynadığı Resident Evil: Afterlife (Ölümcül Deney 4) 10 Eylül 2010'da vizyonda olacak.
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Yüzyılın Casusu Çiçero’dan yeni fragman
Serdar Akar’ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolü paylaştığı film, 2. Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren Çiçero’nun gerçek hayat hikayesini konu alıyor.
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Filmlerdeki çekim hataları
Milyonlarca dolar harcanan Hollywood yapımlarındaki hatalı sahneler, dikkali izleyicilerin gözünden kaçmadı!
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Hababam Sınıfı yeniden çekiliyor
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı yeniden çekiliyor. Altan Erkekli’nin Mehmet Hoca olarak kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri geçen hafta başladı.
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Merakla beklenen Captain Marvel’den yeni fragman yayınlandı
Nefesler tutuldu! Marvel’in heyecanla beklenen yeni film Captain Marvel’den yeni fragmanı gün yüzüne çıktı.