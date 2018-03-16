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Tek mekanda geçen 6 kült film
Sinemayı tiyatrodan ayıran şey bir yapımın içinde onlarca sahnenin, onlarca mekanın kullanılması... Peki ya tek mekanda geçen filmler?
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Warcraft'tan yeni fotoğraflar
Warcraft filminden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
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Bekarların Sevgililer Günü'nde izleyebileceği 5 film
İşte size 14 Şubat günü izleyebileceğiniz ve "iyi ki bir sevgilim yok" dedirtecek 5 film...
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Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
Hayat Kurtaran Azrail’in adalet arayışı...
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.