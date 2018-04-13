Etikete Göre Haberler:
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En iyi 10 cinayet filmi
Birbirinden zeki ve bir o kadar da dehşete ilgi duyan katillerin işledikleri cinayetleri en açık ve etkileyici şekilde anlatan en iyi 10 cinayet temalı filmi sizler için listeledik.
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En iyi seri katil filmleri
Sinema dünyasının efsaneleşmiş soğuk kanlı seri katilleri hepsi birbirinden acımasız hepsi birbirinden psikopattı
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Sihirbazlar Çetesi geri dönüyor
Sihirbazlar Çetesinin ikinci filmi, birkaç değişimle karşımıza çıkıyor.
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Haluk Bilginer'den Ben-Hur sürprizi
11 Oscar ödüllü klasik film Ben-Hur yeniden beyaz perdede…
Son Haberler
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Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor
Şirin korku – komedi klasiği Gremlinler yeniden sinemalarda olacak
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni 19 Nisan Perşembe!
Festival, 29 Nisan tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, yarışmalar, atölyeler ve özel etkinliklerle devam edecek.
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Cannes jürisinde kadın hakimiyeti
Bu yıl Cannes jüri başkanı Cate Blanchett'a dört kadın oyuncu eşlik ediyor
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı