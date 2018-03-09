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Muhammed Ali'yi Will Smith yolcu edecek
Will Smith, Muhammed Ali'nin tabutuna refakatçi olacak.
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Sinemada Muhammed Ali
Muhammed Ali'nin anısında içinde bulunduğu 5 büyük sinema yapımı
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
Her zaman kaybettik senle ben!